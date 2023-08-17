Отлетел на несколько метров: машина сбила парня на самокате в Хабаровске

Водитель самоката, пострадавший в аварии в Хабаровске, находится в больнице

17 августа в девять утра на Флегонтова машина сбила молодого человека на самокате. Не спешившись, хабаровчанин выехал на переход на красный свет. Момент ДТП попал на видео.

- Водитель Suzuki Cervo ехал на зеленый свет, по правилам. В этот момент перед ним выехал парень на самокате Whoosh. Машина сбила его, из-за чего молодой человек получил травмы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

К месту аварии приехала скорая. Врачи забрали пострадавшего в больницу.

- Его доставили во вторую краевую больницу. Пациенту 18 лет. У него диагностирована черепно-мозговая травма. Состояние стабильное, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

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