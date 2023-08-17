Прокуратура Комсомольска закончила проверку после схода локомотива на станции
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура закончила проверку после схода локомотива на станции Эврон. Происшествие случилось в июле, 27 числа на однопутном неэлектрофицированном участке Ургал – Комсомольск-Сортировочный сошел тепловоз, выполняя маневровые работы.
Выяснилось, что вагон сошел из-за плохого содержания верхнего строения пути, из-за чего расширилась рельсовая колея, а шпалы попросту загнили.
- Начальником железнодорожной станции при проведении в июле текущего года комиссионного осмотра путевой инфраструктуры проигнорирована необходимость закрытия пути для движения, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Дежурный по станции необоснованно разрешил выезд локомотива, не получив при этом данные о закреплении подвижного состава и не проконтролировав это. Руководителям Горинской дистанции внесли представление. Против должностных лиц составили административные протоколы.
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