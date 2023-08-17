Машина скатилась в озеро: хабаровский участковый спас от смерти водителя с инсультом

Житель Хабаровска скатился в озеро на машине после приступа инсульта Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Участкового из Хабаровска Николая Королькова поблагодарила местная жительница. Он – сотрудник второго отделения городской полиции, и его отзывчивость спасла жизнь человеку.

Все случилось в начале августа. Муж хабаровчанки ехал по своим делам, когда ему стало резко плохо. Оказалось, это приступ инсульта. Мужчина потерял управление, иномарка слетела со склона в озеро.

- Пытаясь самостоятельно выбраться, горожанин провалился в воду. Первой пришла на помощь неравнодушная женщина и помогла ему вылезти. После на вызов незамедлительно прибыл участковый лейтенант полиции Николай Корольков, который оперативно организовал работу по эвакуации автомобиля и все необходимые службы в кратчайшие сроки прибыли на место происшествие, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина поблагодарила полицейского за неравнодушие к чужой беде. Она написала письмо с добрыми словами и передала его в отдел полиции.

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