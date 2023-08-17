Москитная сетка не выдержала: ребенок выпал из окна в Комсомольске

Маленький ребенок выпал из окна в Комсомольске-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Юности произошло ЧП. Из окна выпал маленький ребенок. Малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Сообщение о трагедии появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что произошло все на Дземгах, на улице Копылова. Все произошло днем 17 августа. С какого этажа выпал малыш, сколько ему лет и другие подробности произошедшего пока не известны. О том, что ребенок облокотился на москитную сетку, только предполагают – она валялась рядом с местом ЧП.

Известно, что малыша отвезли в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

В июне этого года в городе Юности произошла похожая трагедия: на этот раз из окна выпал 10-летний ребенок. К сожалению, это падение закончилось летальным исходом, мальчик погиб. Его тело под окнами нашли жители города.

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