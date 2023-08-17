Утащили лавочки и начали пить: комсомольские подростки устроили застолье в парке

Подростки устроили застолье в сквере в Комсомольске Фото: скриншот

В Городе юности ищут очередных вандалов. На этот раз под подозрение попали подростки, которые устроили погром в сквере у гостиницы «Восход».

Все произошло еще ночью 13 августа. Компания сломала несколько лавочек, перенесла их в другое место и стала там выпивать алкоголь.

Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города написало заявление в полицию. К документу приложили и записи с камер видеонаблюдения, которые стоят в сквере.

- Может быть, кто-то из родителей узнает своих чад и задастся вопросом, почему они портят места отдыха комсомольчан, и что они делают в четыре часа ночи на улице с алкогольными напитками? - пишут представители администрации.

К слову, благоустройство провели только в прошлом году. Подрядчик все лавочки отремонтирует и вернет на место. Но главное другое. В администрации задаются вопросом: почему он должен делать это за свой счет, а горожане терпеть неудобство из-за таких людей.

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