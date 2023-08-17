Медкомплекс «РЖД» отправится в отдаленные районы Хабаровского края

Прием врачей абсолютно бесплатный Фото: минздрав Хабаровского края
Передвижной медицинский комплекс «РЖД-Медицина» отправится в отдаленные и труднодоступные для автомобиля поселки Хабаровского края и Амурской области. Свой путь врачи начнут 22 августа, в поездке будут находиться вплоть до сентября.
- Консультативный модуль и рентген-кабинет на базе автомобиля КамАЗ установят на железнодорожную платформу, состав посетит 14 станций БАМа, - рассказали в минздраве Хабаровского края.
Жители региона смогут бесплатно сходить на прием терапевта, окулиста, лора и гинеколога, а также пройти УЗИ, сделать ЭКГ, флюорографию и маммографию. Можно будет сдать анализы: в комплексе работает своя лаборатория.
Работают врачи с девяти до 19 часов по местному времени. Обед у специалистов с 13 до 15 часов.
Начнется поездка с Хабаровского края. 22 и 23 августа врачи будут работать в Высокогорном, через два дня - в Алонке. 26 августа прием запланирован в Этыркене, а 9 и 10 сентября - в Тырме.
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