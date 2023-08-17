Так хотел работать: магаданец подделал документы, чтобы устроиться в золотодобывающую компанию

За подделку удостоверения тракториста осудят жителя Магаданской области Фото: Владимир ВОРСОБИН

На Колыме приговор суда выслушает житель Сусуманского района. Он подделал удостоверение тракториста-машиниста, чтобы устроиться на работу - и не абы куда, а в золотодобывающую компанию.

- 35-летний житель Сусумана в 2019 году через интернет купил поддельное удостоверение тракториста-машиниста, которое использовал для трудоустройства в одно из золотодобывающих предприятий района, а затем показал фальшивый документ сотрудникам ДПС, чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Автоинспектор заподозрил неладное, забрал удостоверение и отдал его на экспертизу, которая подтвердила его догадки: документ оказался фальшивкой. Последствием для нарушителя стало не только привлечение к административной ответственности, но и возбуждение уголовного дела. Его обвиняют в использовании поддельных документов. Дело передано в суд, мужчине грозит год колонии.

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