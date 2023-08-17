Новое оборудование для борьбы с лесными пожарами поступит в Хабаровский край Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжают бороться с лесными пожарами. По данным на утро 17 августа, их было немного - всего 16 термоточек. Однако минлесхоз решил заключить договор на поставку оборудования, которое поможет бороться с ними в дальнейшем. В распоряжение огнеборцев поступит семь ранцевых воздуходувных распылителей.

- Ранней весной, когда на почве трудно устроить минерализованную полосу, а в еще не вскрывшихся ручьях и водоемах невозможно добыть воду, применению воздуходувных огнетушителей альтернативы нет. Они полезны при тушении весенних травяных палов, на пуске отжига сдуванием и ускорением пламени отжига в сторону надвигающегося фронта пожара, - рассказал и. о. начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Роман Ткаченко.

Всего в этом году на эти цели потратили больше 10 миллионов рублей. Весной на 9,5 миллиона уже купили шесть грузовиков УАЗ-39094. Все приобретают по нацпроекту «Экология». По нему к следующему году планируется восстановить 100 процентов утраченных лесов.

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