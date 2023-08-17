Наблюдают врачи: комсомольская прокуратура заинтересовалась падением ребенка из окна

В прокуратуре рассказали подробности падения ребенка из окна в Комсомольске Фото: прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре городская прокуратура начала проверку после того, как из окна дома по улице Копылова 17 августа выпал ребенок. Мальчику всего один год, он смог забраться на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз. Был третий этаж.

- Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Угрозы его жизни нет, но он находится под наблюдением специалистов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Надзорный орган выясняет подробности происшествия. Сотрудники ведомства оценят работу должностных лиц органов системы профилактики, узнают, чем в это время были заняты родители, и в случае необходимости примут меры и накажут виновных.

Специалисты просят родителей быть внимательнее и следить за своими детьми, не допуская их попадания на окна и балконы. Иногда это может привести к настоящей трагедии.

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