Региональный этап «Зарницы» пройдет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в конце лета состоится региональный этап военно-спортивных соревнований «Зарница 2.0». Он пройдет в селе Таежное для подростков 14-17 лет, которые прошли подготовку на сменах «Время героев» в лагере «Энергетик». Программу освоили 820 человек. В итоге отберут 10-12 ребят, которые поедут в Нижний Новгород представлять регион.

Первые состязания прошли в Москве в июле на Бородинском поле. Там приняли участие 125 подростков от 15 до 16 лет из Москвы, Тверской, Белгородской области и Подмосковья. Теперь соревнования пройдут, как региональные, в 11 регионах России. В них примут участие около полутора тысяч ребят и около двух сотен инструкторов.

В прошлом году в России начали возрождать систему военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания подростков. В мае в 12 пилотных регионах, в число которых вошел Хабаровский край, открылись специальные Центры «Воин», которые работают в этом направлении, в дальневосточных вузах создают патриотические кружки, в школах уже совсем скоро будут преподавать новый предмет – «Основы безопасности и защита Родины».

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