Мужчина утонул в озере в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

Две группы спасателей отправились работать в район имени Лазо и Амурский район Хабаровского края. Там снова пропали люди.

В районе имени Лазо 75-летний мужчина в пять утра 16 августа ушел в лес собирать грибы. Домой он не вернулся. Родные забили тревогу.

- Предполагаемый район, где пропал пенсионер - лесной массив в 15 километрах от села Могилевка. Оперативно на место была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда из села Ракитное, в том числе кинологический расчет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До наступления темноты спасатели с полицией искали мужчину, обследовали десяток квадратных метров леса и придорожья. Поиски продолжаются, с новыми силами сюда приехала группа специалистов на автомобиле высокой проходимости.

Второй мужчина пропал на озере Зеленопольском утром 17 августа. Вероятно, он утонул во время купания в районе охотхозяйства «Утиное». На место выехали специалисты с лодкой, тремя комплектами водолазного оборудования и автомобилем высокой проходимости. Добраться до места можно только по реке Тунгуске.

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