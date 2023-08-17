Машина всмятку: «Тойота» столкнулась с пассажирским автобусом в Хабаровске

Иномарка влетела в стоящий на остановке автобус с пассажирами в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Утром 17 августа в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Карла Маркса столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Если быть точнее, автомобиль влетел в стоящую на остановке маршрутку.

Авария произошла в 07:25. Сообщается, что водитель машины не справился с управлением.

- Водитель, управляя транспортным средством Toyota со стороны улицы Синельникова в сторону улицы Большая, в районе дома №92 по улице Карла Маркса, не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским автобусом Bogdan 26-го маршрута, находящегося на автобусной остановке, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге два пассажира «Тойоты» пострадали – их увезли с травмами в больницу. О точном их состоянии не сообщается. Люди, находящиеся в автобусе, отделались легким испугом. Водитель иномарки тоже не пострадал, а вот машина получила серьезные повреждения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.