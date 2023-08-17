Ремонт лучшей инклюзивной школы России оценил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук днем 17 августа побывал в филиалах школы №47. К примеру, пищеблоку, что на Матвеевском шоссе, давно нужен был ремонт.

- Администрация города приняла решение провести его капитальный ремонт. Сейчас работы здесь ведутся при софинансировании двух бюджетов: краевого и муниципального. Стоимость работ – 8,5 миллиона рублей. В настоящее время подрядчик демонтировал перегородки, ведутся работы по отделке помещений, электромонтажу и монтажу сантехнического оборудования, - рассказал глава краевого центра.

Помимо этого, здесь заменят окна и двери, установят пожарную сигнализацию, отремонтируют систему отопления, вентиляции и водоснабжения. А на краевую субсидию купили новое оборудование для пищеблока. Все обошлось в 2,4 миллиона рублей.

В этой школе занимаются полторы тысячи ребят, из них 221 – с ОВЗ, это 15 процентов от общего числа. Учреждение побеждало в нескольких конкурсах и является лучшей инклюзивной школы не только региона, но и страны. В прошлом году здесь открыли ресурсный класс для учеников с аутизмом, в котором учатся восемь человек.

Сергей Кравчук пообщался с учителями, которые работают с детьми с ОВЗ. Он поблагодарил их за труд и за результаты, которые удалось достичь.

Другой филиал находится на улице Данчука. Там строят спортивный объект – модульный спортзал. Сдать его обещают уже до 15 сентября, мэрия будет контролировать качество работ и помогать при необходимости. Пока подрядчик уложил основание, объект присоединяют к инженерным сетям и решают вопросы по благоустройству территории.

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