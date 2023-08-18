Три месяца поисков: мужчина пропал в Комсомольске

В Комсомольске разыскивают пропавшего три месяца назад мужчину Фото: ДПСО «Лига Спас»

Ровно три месяца прошло с момента пропажи 42-летнего Андрея Биринова. Известно, что мужчина пропал в Комсомольске, но нет информации о том, в каком районе города это произошло. Ориентировку на поиск пропавшего опубликовал ДПСО «Лига Спас». Волонтеры не исключают, что он может находиться в СНТ «Кедровая падь».

- У мужчины худощавое телосложение, каре глаза и темные волосы, - уточнили особые приметы пропавшего в ДПСО «Лига Спас».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Андрея, просят звонить по телефонам +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77.

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