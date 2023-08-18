Не справился со скоростью: подросток на самокате наехал на хабаровчанку

15-летний подросток на самокате сбил женщину в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечером 17 августа в районе ТЦ «Броско Молл» 15-летний подросток сбил 62-летнюю женщину. Парень ехал на электросамокате, но потерял управление. Его занесло в сторону пешехода. Избежать столкновения не получилось.

- В 20:00 водитель самоката Whosh двигался по тротуару в районе ТЦ на Пионерской, 2В в сторону переулка Конечного. При наезде хабаровчанка получила травмы, ее госпитализировали, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

В Госавтоинспекции напоминают - если при передвижении на электросамокате создается угроза опасности или помехи для пешеходов, водитель должен спешиться или сбавить скорость до скорости движения пешеходов. А родителей несовершеннолетних предупреждают об ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, которую они несут за нарушение детьми ПДД.

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