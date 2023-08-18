Виновен по трем статьям: напавшего на сожительницу мужчину осудили в Хабаровском крае

Мужчина выслушал приговор после нападения на сожительницу в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор мужчине, который ранил свою сожительницу и угрожал ей убийством. Разбирательство длилось пять месяцев.

Случай произошел в мае это года. Тогда пара поругалась, и мужчина бросил телефон в возлюбленную, попав ей в лоб. Женщина попыталась позвонить в полицию и сообщить о рукоприкладстве, но, услышав разговор, сожитель выхватил смартфон из ее рук и бросил в печь. Потом он взял нож и приставил его к горлу любимой, угрожая расправиться с ней.

- Мировой суд района имени Полины Осипенко вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по статьям «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», «Угроза убийством» и «Уничтожение чужого имущества», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 450 часов.

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