Задержали рейс и бросили пассажиров: 88 человек оказались брошенными в аэропорту Хабаровска

Прокуратура взяла на контроль случай с задержкой рейса в аэропорту Хабаровска
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Регулярный рейс HZ 2114 по маршруту Хабаровск - Улан-Удэ авиакомпании «Якутия» должен был состояться 17 августа. Но вылет, запланированный на 21:00, отменили. Улететь в Улан-Удэ должны были 88 человек, в том числе четверо детей.
- По предварительным данным, авиакомпанией требуемые услуги пассажирам задержанного рейса не предоставлены, граждане самостоятельно заселились в гостиницы. Пассажирке с четырьмя детьми предоставлена комната матери и ребенка, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Пассажиры, которые оказались брошены на произвол судьбы, передали объяснения и обращения в прокуратуру с требованием привлечь авиакомпанию к ответственности за нарушение прав потребителей. В ведомстве взяли ситуацию на контроль. Информация о задержанном рейсе направлена в Якутскую транспортную прокуратуру.
Вылет рейса по маршруту Хабаровск - Улан-Удэ запланирован на 18 августа на 16:00.
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