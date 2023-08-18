Тренерам присвоят статус педагога в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, в ходе которого вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о готовности регионов к изменениям законодательства в области физкультуры, спорта и образования. Новые правила вступят в силу уже через две недели - с 1 сентября.
Теперь тренерам, в том числе в Хабаровском крае, присвоят статус педагогического работника. Это позволит им получить социальные гарантии, доступные для учителей: рост зарплаты, увеличение продолжительности ежегодного отпуска, упрощение процедуры аттестации.
Сейчас формируется единая информационная система управления спортшколами. Учреждения проходят лицензирование, что позволяет составить полный список и вести аудит профильных организаций. На данный момент в системы детско-юношеского спорта действует порядка пяти тысяч учреждений и более 52,4 тысячи объектов. В школах занимаются 3,2 миллиона спортсменов и работают более 96 тысячи тренеров.
Почти 4,3 тысячи организаций уже получили бессрочные лицензии. Работу с остальными учреждениями планируют завершить до конца августа. Минспорта РФ и координационный центр правительства внедрили цифровую систему сопровождения регионов. К ней подключены представители всех ведомств. Это позволило отлеживать ситуацию в каждой спортшколе и по каждому тренеру.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru