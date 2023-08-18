Шесть отремонтированных дворов сдали в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске сдали первые шесть объектов, отремонтированных в 2023 году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке.

- Мини-парки появляются не только в центре, но и в отдаленных частях города. Масштабно преобразились дворы на Победы, 38 и 36К. 2. Они стали точками притяжения для учеников школы №19. Проект позволил обустроить пешеходную зону к школе, вдоль которой расставили качели-лавочки с навесом, обновить дворовые дороги. На все это было потрачено 14 миллионов рублей, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

В порядок привели еще одну большую территорию, объединяющую три девятиэтажки на проспекте Победы. Ее ремонт обошелся в 21 миллион рублей. Здесь установили игровые зоны, спортивные площадки, организовали удобства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в Комсомольске в 2023 году по программе будет отремонтировано 26 дворов.

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