Социальное такси работает в Хабаровском крае

Социальное такси работает в Хабаровском каре Фото: Министерство социальной защиты Хабаровского края

У жителей региона есть возможность воспользоваться услугами социального такси, чтобы добраться до поликлиники, образовательного учреждения, аэропорта или вокзала. Для этого нужно оставить запрос на поездку, и машина приедет в назначенное время. Удобным сервисом в крае с начала года воспользовались больше тысячи человек.

- Больше всего востребованы такие поездки у людей с инвалидностью, получающих медицинский диализ. Процедуры нужно проходить как минимум три раза в неделю. Дети-инвалиды регулярно пользуются социальным такси для поездок в детские медцентры: «Неокортекс», «Клевер». Немного реже инвалиды посещают СФР, миграционные центры для получения паспорта, - рассказала глава отдела организации социального обслуживания Светлана Муравьева.

За полгода в регионе выполнено больше семи тысяч выездов. Из них больше половины - по Хабаровску. В службе задействовано 13 спецмашин с подготовленными водителями, умеющими оказывать первую доврачебную помощь, осуществлять высадку и посадку пассажира, фиксировать кресло-коляску. Услуги службы представлены в шести районах края, Хабаровске и Комсомольске.

Чтобы заказать такси, нужно оставить заявку лично в центре соцобслуживания, по телефону или направить по электронной почте не менее чем за два рабочих дня до поездки. Услуга предоставляется в порядке очередности. Льготный тариф составляет 30 процентов от утвержденной цены. В среднем по краю стоимость поездки составляет 184,46 рубля в час. За эту цену предоставляется поездка с ожиданием до двух часов.

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