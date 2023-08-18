Тело утонувшего мужчины обнаружили в озере Зеленопольское в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пару дней назад 72-летний мужчина отправился на озеро Зеленопольское в районе охотхозяйства «Утиное» в Амурском районе. Плавая в воде, он внезапно ушел на дно. Когда о несчастном случае стало известно полиции, она запросила помощи у МЧС.

17 августа группа поисково-спасательного отряда выехала на озеро. Специалисты добирались к месту по реке Тунгуске. Уже на озере водолазы дважды погружались в воду в поисках утонувшего человека.

- Тело обнаружено, эвакуировано на берег, передано родственникам, - доложили 18 августа в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Поисково-спасательный отряд уже вернулся в Хабаровск.

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