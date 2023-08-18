День арбузов пройдет на ярмарке в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 19 августа на ярмарке выходного дня у арены «Ерофей» пройдет День арбузов. Больше 10 фермеров представят свою продукцию. Купить арбуз можно будет по цене от 30 рублей за килограмм. Кроме торговли на ярмарке состоится праздничная программа. Для детей и взрослых проведут конкурсы, разыграют ящик с продуктами.

- В конце июля началась уборка арбузов. В крае культуру выращивают уже 30 лет, сейчас этим заняты около 15 фермеров. В 2023 планируется собрать 2,5 тысячи тонн арбузов, - сказала первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева.

Основные производители арбузов расположены в районе имени Лазо. Среди сортов: «атаман», «леди», «талисман», «долби», «трофи» и «сахарный малыш».

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