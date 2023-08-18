О работе на госслужбе рассказал губернатор Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в Московской области на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Это всероссийское мероприятие, куда приехали участники со всей страны. Там он стал спикером панельной дискуссии «Сильные регионы - драйвер развития страны» смены «Служить». В мероприятии также принял участие и глава ДНР Денис Пушилин.

Форум сейчас проходит в Солнечногорском районе на площадке «Сенеж» - это новый образовательный центр.

Всего смена собрала в одном месте 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Ее посвятили повышению вовлеченности молодежи в работу на госслужбе и решению важных вопросов. Хабаровский губернатор озвучил три принципа, которыми он руководствуется. Он рассказал о своем карьерном росте и вспомнил, откуда начинался его путь.

- Девять лет в госдуме. А потом - 20 июля 2020 года - указ Владимира Путина о назначении меня губернатором в Хабаровский край. Мой первый рабочий день начался с прямого эфира и пешей прогулки на работу, на службу в правительство региона. А дальше все завертелось, и уже пошел четвертый год, - поделился Михаил Дегтярев.

Потом он поговорил о развороте работы на Восток, достижениях и планах региона. У молодых специалистов есть возможность карьерного роста в любой сфере.

Поговорили на дискуссии и о помощи новым территориям России и участникам СВО. В завершение разговора он пригласил участников форума в регион.

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