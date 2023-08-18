Ливни пройдут на юге и в центре Хабаровского края 19 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровский край вернется непогода. Напомним, на 18 августа штормовое предупреждение отменили из-за того, что циклон утратил силу по пути. А вот в субботу, 19 числа, дожди могут вернуться, но лишь в центральные и южные районы. Там могут быть как кратковременные осадки, так и сильные ливни. Речь идет о Вяземском, Бикинском, имени Лазо, Комсомольском, Амурском, Солнечном, Верхнебуреинском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

При таких условиях могут возникнуть аварии на объектах ЖКХ и ЛЭП. Возможны подтопления дворов и территорий, особенно тех, что находятся в низовьях. Жителей просят быть аккуратней при ухудшении погоды и соблюдать требования безопасности.

Если говорить точнее, то в Хабаровске пройдет кратковременный дождь, ночью температура поднимется до 21 градуса, днем - до 27. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.

На юге где-то кратковременный дождь, а где-то ливни. Ночью атмосфера прогреется до 22 градусов, днем - до 30. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.

В центральном районе примерно те же цифры, но вот ветер подует южных направлений с силой до 12 метров в секунду.

На севере столбик термометра ночью остановится на отметках 12-19 градусов, днем - 15-29. Ветер ожидается различных направлений, от шести до 12 метров в секунду.

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