Река Уссури может подняться до неблагоприятных отметок в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Река Уссури у населенных пунктов Хабаровского края может подняться до неблагоприятных отметок. По ней сейчас идет волна паводка с Приморья, так что уровень воды может прибавить 4-70 сантиметров. Как итог - достижение неблагоприятных отметок у некоторых сел. Вот что прогнозируют гидрологи:

- у села Лончаково 21-22 августа ожидается 380-400 сантиметров (отметка неблагоприятного явления - 350 сантиметров, опасного явления - 500 сантиметров);

- у Шереметьево 22-23 августа вода может достигнуть 810-830 сантиметров (отметка неблагоприятного явления - 810 сантиметров, опасного явления - 950 сантиметров);

- у села Венюково 23-24 августа вода может подняться до отметок 380-400 сантиметров (неблагоприятное явление - 400 сантиметров, опасного явления - 520 сантиметров);

- рядом с селом Новосоветское 24-25 августа вода может достичь 540-550 сантиметров (отметка неблагоприятного явления - 550 сантиметров, опасного явления - 700 сантиметров).

Из-за этого есть риск, что немного подтопит дороги, низкие места и сельхозугодья, не защищенные дамбами.

Спасатели уже направили рекомендации муниципалитетам о принятии мер в случае происшествий. Гидрологи постоянно мониторят обстановку. Жителей тоже просят соблюдать правила безопасности: закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, освободить их от вещей, отвести животных в безопасное место.

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