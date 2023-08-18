День арбузов пройдет на выходных в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске продолжаются традиционные ярмарки выходного дня. На этот раз 19 августа, на них проведут День арбуза, то есть мероприятие будет посвящено этой большой ягоде. Больше 10 фермеров представят различные сорта, стоимость – от 30 рублей за килограмм.

Кроме того, организаторы подготовили развлекательную программу. Дети и взрослые примут участие в конкурсах, а также разыграют ящик овощей и другие призы. Среди участников ярмарки будет глава крестьянского фермерского хозяйства Алексей Жидяев. Он уже начал массовый сбор арбузов, их поставляет и в торговые сети – по 15-20 тонн в день.

- В конце июля началась уборка арбузов. В крае выращиванием данной культуры занимаются на протяжении 30 лет, сейчас этим заняты около 15 фермеров. В 2023 планируется собрать 2,5 тысячи тонн арбузов, – сказала первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева.

Алексей Жидяев выращивает арбузы на 10 гектарах уже в течение 10 лет. В сезон на его полях работают студенты Хорского агропромышленного техникума. Гербициды и другую «химию» он не использует.

Основные производители арбузов в крае расположены в районе имени Лазо. Среди сортов: «Атаман», «Леди», «Талисман», «Долби», «Трофи» и «Сахарный малыш».

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