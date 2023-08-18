Безопасность на выборах и в День знаний обеспечат в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Власти Хабаровского края обсудили безопасность во время выборов и Дня знаний. Напомним, 1 сентября дети пойдут в школу, а 10 сентября в городе состоится единый день голосования.

По словам замминистра образования Виталия Бруцкого, линейки пройдут в 373 школах для 156 тысяч ребят. На местах будут работать полицейские, росгвардейцы, работники ЧОП.

- Чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность и отработать навыки сотрудников частных охранных организаций при террористической угрозе на практике, вместе с Управлением Росгвардии проводятся тренировки. Также в конце августа на объектах образования пройдет всероссийское учение, а в сентябре - тренировки с учениками. Кроме того, завершено внедрение в практическую деятельность типовой модели действий нарушителя и алгоритмов действий персонала, охраны и обучающихся при возникновении различных видов террористических угроз, - добавил Виталий Бруцкий.

В день выборов пройдет 146 избирательных кампаний. Будет работать 21 избирательная и 595 участковых комиссий. При этом 51 избирательный участок будет организован на базе 32 подведомственных министерству образования организаций. В этот день планируется привлечь около 1700 сотрудников полиции, курсантов, дружинников и сотрудников ЧОП.

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