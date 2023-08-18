Пробка все больше: в Хабаровске из-за аварии «встал» мост в Первом микрорайоне

Автобус и легковушка столкнулись на мосту в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Жители краевой столицы предупреждают водителей о начинающейся пробке на мосту в Первом микрорайоне. Здесь произошла авария, участниками которой стали иномарка и пассажирский автобус.

О ДТП рассказала свидетельница аварии Виктория.

- Сейчас ехала, весь мост стоит в пробке на подъеме с проспекта, потому что автобус с легковушкой стукнулись. В самый час пик, - написала хабаровчанка в редакцию.

Пока серьезной пробки не наблюдается. Судя по кадрам, которые прислала жительница Хабаровска, им удалось с минимальной потерей времени преодолеть затор. Но есть риск, что пробка скоро станет совсем большой, так что водителям стоит быть внимательней и при возможности объехать этот участок.

О пострадавших в аварии пока не сообщается. Как именно произошло дорожно-транспортное происшествие, тоже не уточняется.

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