Подделывал карты и присваивал деньги: магаданского сотрудника банка осудили за мошенничество

Сотрудник банка обманывал клиентов в Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме суд признал виновным в мошенничестве 28-летнего мужчину из поселка Мяунджа. Молодой человек работал в банке и пользовался своим положением, чтобы присваивать деньги клиентов себе.

В прокуратуре рассказали, что мужчина подделывал кредитки, расходно-кассовые ордеры и другие документы, похищая чужие деньги.

- Бывший сотрудник банка похитил у клиентов кредитного учреждения денежные средства на сумму более чем миллион рублей, а также денежные средства самого банка в размере более 800 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В какой-то момент обман раскрылся. Нерадивого сотрудника уволили и заявили на него в полицию. Теперь 8,5 года магаданец проведет в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 200 тысяч рублей. Такое решение принял суд.

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