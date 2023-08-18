Помогаю тем, что хорошо умею: магаданец ловит рыбу для семей мобилизованных

Житель Магаданской области ловит рыбу для семей участников СВО Фото: t.me/Voenkor49

Александру Ермолаеву из Северо-Эвенского округа Магаданской области – 26 лет. Мужчина любит рыбалку, и в какой-то момент превратил это хобби в помощь. Пойманным уловом он делится с семьями тех, кто сейчас находится на передовой. Говорит, каждый должен помогать тем, что умеет делать хорошо.

Александр состоит в национальной общине коренных народов Севера «Омакан». Практически все свое свободное время проводит у моря с удочкой. Товарищи говорят, такую помощь он предложил еще два года назад, но тогда речь шла только о пенсионерах и людях с ОВЗ.

- Не у всех есть возможность поехать на рыбалку, многие семьи остались без мужей, отцов и сыновей, которые бы это делали. Не у всех даже есть возможность купить в магазине. И это неправильно, - говорит Александр Ермолаев.

Взамен он получает море теплых улыбок и благодарностей от тех, кому помогает. Некоторые, конечно, удивляются, что кто-то готов поддерживать просто так, от всей души. А для Александра маленькое «спасибо» - большая мотивация продолжать делать добро людям.

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