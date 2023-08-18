Из подтопленных районов возвращаются спасатели Хабаровского края Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Вяземском и имени Лазо районах прогноз о циклоне не оправдался, а обстановка не реках стабильная. Поэтому спасатели, которые дежурили там с 10 августа, вернулись домой. За это время им не пришлось работать на происшествиях.

Паводковая обстановка развивается согласно прогнозу. По данным на утро 17 августа, вода повышается на реках Уссури, Бикин и Подхоренок. Они выше нормы на 40-240 сантиметров, у Уссури на 70-100 сантиметров затоплена пойма. На остальных реках показатели даже ниже нормы. Например, минус 70-200 сантиметров наблюдается на реках Урми, Кур, Амгунь. На Амуре у Хабаровска рост уровня воды замедлился и в течение двух суток может подняться на 5-10 сантиметров.

В третьей декаде августа на Амуре может подтопить пойму от 50 сантиметров до двух метров с достижением у Хабаровска, Комсомольска, Троицкого и Мариинского. Есть риск достижения неблагоприятных отметок и даже выше.

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