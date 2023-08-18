Безвизовые поездки в Китай возобновились в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

Жители Хабаровского края снова могут отправиться в Фуюань на пассажирском теплоходе. Радостную новость сообщили в министерстве туризма региона. Первая тургруппа отправилась на отдых 18 августа.

- С начала августа поступило много сообщений о безвизовых поездках по Амуру по маршруту Хабаровск - Фуюань. Они начинаются с сегодняшнего дня, - написала в своих соцсетях министр туризма Екатерина Пунтус.

Списки на безвизовое путешествие оформляются только на группы. Минимальное количество туристов в ней – пять, максимальное – 50. Находиться в Китае они могут до 15 дней – таково решение межправительственного соглашения между сторонами.

К слову, первая группа туристов отправилась в КНР уже на этой неделе. Они пересекли границу в ЕАО, через пункт пропуска в селе Амурзет. На тот момент Фуюань еще не был готов к российским гостям.

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