Снесло волной: люди перевернулись в лодке на Колыме

Три человека перевернулись на лодке в Магаданской области Фото: МЧС России по Магаданской области

Трагический случай произошел на колымской реке Яна. За помощью к спасателям обратилась полиция: 17 августа трое мужчин сплавлялись на резиновой лодке с мотором. Вернуться домой в полной компании они не смогли.

- Не доходя 500 метров до устья реки, лодку опрокинуло волной. Двое мужчин выплыло, один пропал. К месту поисков убыли спасатели поисково-спасательного отряда, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Вместе с полицейскими они обследовали 10 квадратных километров берега и акватории реки. К сожалению, тело пока не нашли, поиски оказались безрезультатными.

На следующий день, 18 августа, специалисты вновь выдвинулись на место и продолжили искать пропавшего мужчину. Им помогали волонтеры. Работали весь день, тело нашли только к вечеру, на левом берегу реки.

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