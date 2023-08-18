Икры на четыре миллиона: хабаровские браконьеры наготовили больше 10 килограммов красной икры

Браконьеров осудят за незаконную ловлю калуги в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульчском районе Хабаровского края приговор суда выслушает группа мужчин. Их обвиняют в незаконной рыбалке. Трое браконьеров из Комсомольского района наловили калуги почти на четыре миллиона рублей.

В мае прошлого года они вооружились сетями и маломерным судном и отправились на реку Амур. Там они поймали калугу и изготовили из нее 10,5 килограмма черной икры. В следкоме говорят, что такой улов получился минимум из одной рыбины. Совсем скоро их задержали недалеко от села Тахта.

- Противоправными деяниями причинен ущерб на сумму свыше 3,7 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ульчский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Кроме того, надзорный орган подал в суд иск о возмещении ущерба. Там же вынесут товарищам окончательный приговор.

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