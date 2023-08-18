До потери пульса: магаданского адвоката подозревают в избиении братьев

Адвокат с товарищами избили братьев в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Колымы завели уголовное дело на местного адвоката. Мужчину подозревают в избиении других людей. Драка произошла 6 июля во дворе одной из транспортных компаний города. Там находились четверо молодых людей, в числе которых был и 35-летний юрист. Уточняется, что у него был действующий статус. Они и напали на других мужчин.

- Используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений они нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум братьям. В ходе конфликта адвокат нанес удар ногой по голове одного из них, отчего тот потерял сознание. Прибывшие на место врачи госпитализировали его в больницу, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Что именно стало причиной нападения, в Следкоме пока не сообщают. В итоге мужчины получили травмы, у одного из них сломана внутренняя стенка левой орбиты глаза. К счастью, зрение не пострадало. Это квалифицируется как легкий вред здоровью.

Сейчас следователи ищут доказательство вины адвоката и выясняют все подробности преступления. Лишили ли адвоката своего статуса, пока неизвестно.

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