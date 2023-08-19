Туристический форум «Открой Дальний Восток» пройдет в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

23 августа стартует второй Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Участие в событии подтвердили более 350 гостей. В Хабаровске соберутся представители власти, бизнеса, эксперты в области туризма, иностранные делегации. На форуме будут работать 15 дискуссионных площадок. Участники обсудят вопросы развития отрасли в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Центральным событием станет пленарная сессия «Туризм в России: разворот на Восток», которую откроет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Спикеры обсудят результаты выполнения поручений президента России Владимира Путина: создание качественных, современных, доступных турпродуктов и услуг, развитие туристической инфраструктуры и логистики, подготовка кадров для индустрии. На решение этих и ряда других задач направлен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В числе его ключевых показателей – развитие путешествий внутри страны, наращивание номерного фонда и рабочих мест в отрасли, – сказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Попасть на форум могут все представители индустрии туризма и гостеприимства. Вход на сессии свободный. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте форума: forumkhabarovsk.ru.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.