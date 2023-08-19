Опрокинулся на крышу: «КАМАЗ» перевернулся и упал в кювет на Колыме

Три пассажира «Камаза» пострадали в аварии в Магаданской области Фото: @magadanCHP Фото: Социальные сети

Авария произошла на 83 километре дороги Сеймчан – Ларюковая утром 18 августа. Огромный грузовик перевернулся на спуске с перевала. 32-летний водитель не справился с управлением на опасном участке, из-за чего грузовик с полуприцепом упал в кювет.

Водитель и два пассажира 32 и 26 лет получили травмы. Пострадавших доставили в Среднеканскую районную больницу. На место ДТП приехала полиция. Сотрудники установят обстоятельства аварии.

Напомним, ранее на Колыме произошел еще один трагический случай. Лодка с тремя пассажирами перевернулась на реке Яна. Двое мужчин смогли спастись, а их третий товарищ утонул.

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