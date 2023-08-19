В самолете Хабаровск – Анадырь отказал реверс двигателя Фото: Иван ВИСЛОВ

17 августа экипаж самолета RRJ-95, выполнявшего рейс Хабаровск – Анадырь, доложил об отказе реверса правого двигателя. Новость об этом опубликовали в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Поломка произошла в 6:49 по московскому времени, когда судно уже совершило посадку в аэропорту Анадырь. Уже через пять минут самолет зарулил на стоянку. Дополнительная помощь не потребовалась. В результате аварийной ситуации никто не пострадал. Инфраструктура аэропорта не повреждена.

Напомним, ранее самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно посадили в аэропорту Хабаровска. На борту судна произошло ЧП: у трехлетней девочки случился приступ эпилепсии, из-за чего ребенок едва не погиб в полете.

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