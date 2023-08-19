«Найдена. Погибла»: Жительницу Комсомольска нашли мертвой через несколько дней после исчезновения

Пропавшую три дня назад жительницу Комсомольска нашли погибшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 18 августа поисково-спасательный отряд «Лига Спас» опубликовал ориентировку на поиск молодой жительницы Комсомольска, которая пропала 16 августа. Ее поиски продолжались несколько дней, но безрезультатно.

Уже к вечеру 18 августа стало известно, что комсомольчанку нашли погибшей. Что стало причиной смерти и ее обстоятельства пока не разглашаются.

Напомним, ранее стало известно о смерти жителя Хабаровска, который провел почти два месяца в больницах. Мужчина поступил на лечение с проблемами кровообращения и диабетом. Во время введения ему катетера под ключицу устройство сломалось и 25-сантиметровый обломок остался в вене. Врачи не смогли достать инородное тело и вместе с ним выписали пациента.

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