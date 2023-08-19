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НовостиПроисшествия19 августа 2023 7:06

«Найдена. Погибла»: Жительницу Комсомольска нашли мертвой через несколько дней после исчезновения

Пропавшую жительницу Комсомольска нашли погибшей
Александра ЯВИЩЕНКО
Пропавшую три дня назад жительницу Комсомольска нашли погибшей

Пропавшую три дня назад жительницу Комсомольска нашли погибшей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 18 августа поисково-спасательный отряд «Лига Спас» опубликовал ориентировку на поиск молодой жительницы Комсомольска, которая пропала 16 августа. Ее поиски продолжались несколько дней, но безрезультатно.

Уже к вечеру 18 августа стало известно, что комсомольчанку нашли погибшей. Что стало причиной смерти и ее обстоятельства пока не разглашаются.

Напомним, ранее стало известно о смерти жителя Хабаровска, который провел почти два месяца в больницах. Мужчина поступил на лечение с проблемами кровообращения и диабетом. Во время введения ему катетера под ключицу устройство сломалось и 25-сантиметровый обломок остался в вене. Врачи не смогли достать инородное тело и вместе с ним выписали пациента.

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