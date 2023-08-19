Огромный кимпаб приготовили на фестивале корейской культуры в Хабаровске Фото: Центр прототипирования

В Хабаровске на набережной стадиона имени Ленина прошел Международный фестиваль корейской культуры. Праздник был посвящен Дню победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова советскими войсками.

Гостями фестиваля стали около четырех тысяч человек. Изюминкой развлекательной программы стали кулинарные мастер-классы. Главным блюдом дня был признан пятиметровый кимпаб.

Также во время фестиваля гости попробовали себя в корейских играх и приняли участие в викторине. Все желающие посетили выставки «История российских корейцев в лицах и фотографиях» и «Аллея Героев СВО многонациональной России».

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