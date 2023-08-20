В Хабаровске прошел городской фестиваль цветов

Фестиваль собрал более 100 участников Фото: Администрация Хабаровска

На протяжении 20 лет цветочный фестиваль каждый год проводился на территории краевой столицы, но пандемия заставила забыть про праздник на три года. В эти выходные мероприятие снова вернулось в Хабаровск на площадке парка «Динамо».

Ключевую роль в возрождении фестиваля сыграли инициативные садоводы и члены Общественных советов города. Желание жителей было услышано властями.

- Администрация города предоставила площадку и оказала содействие в организации мероприятия, которое проходит сегодня в новом формате и с новым названием. Городской фестиваль цветов объединяет творческих людей и дает возможность поделиться опытом по выращиванию цветочной продукции, а также продемонстрировать свои результаты в сфере цветоводства, - заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В юбилейный для Хабаровска год на площадке фестиваля собрались более 100 человек, которые представляли свою цветочную и садово-огородную продукцию. Тем, кто всерьез заинтересовался секретами сада-огорода, представители центров работы с населением предлагали вступать в ряды членов садоводческих клубов.

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