«СКА-Хабаровск» примет «Черноморец» 20 августа

Хабаровчане идут в таблице третьими Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

В рамках шестого тура «МЕЛБЕТ-Первая лига» в гости к хабаровской команде приедет новороссийский «Черноморец». Клуб, пробившийся во вторую по силе лигу в прошлом сезоне, сейчас идем на десятом месте. Позиция «СКА-Хабаровска» заметно приятнее глазу – команда замыкает тройку лидеров.

История противостояний насчитывает 12 встреч, где хабаровские футболисты проигрывали четыре раза, но одержали пять побед. Армейцы подходят к матчу в хорошем настроении – в прошлом туре из Хабаровска без очков уехал нынешний лидер чемпионата «Акрон».

Матч начнется в 17:00. Трансляция игры запланирована на площадке сайта «Матч ТВ», порталах VK Видео и Кинопоиск. Но футболисты всегда ждут своих болельщиков на стадионе.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.