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НовостиСпорт20 августа 2023 0:02

«СКА-Хабаровск» примет «Черноморец» 20 августа

Клуб из Новороссийска пока не потерпел ни одного поражения
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Хабаровчане идут в таблице третьими

Хабаровчане идут в таблице третьими

Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

В рамках шестого тура «МЕЛБЕТ-Первая лига» в гости к хабаровской команде приедет новороссийский «Черноморец». Клуб, пробившийся во вторую по силе лигу в прошлом сезоне, сейчас идем на десятом месте. Позиция «СКА-Хабаровска» заметно приятнее глазу – команда замыкает тройку лидеров.

История противостояний насчитывает 12 встреч, где хабаровские футболисты проигрывали четыре раза, но одержали пять побед. Армейцы подходят к матчу в хорошем настроении – в прошлом туре из Хабаровска без очков уехал нынешний лидер чемпионата «Акрон».

Матч начнется в 17:00. Трансляция игры запланирована на площадке сайта «Матч ТВ», порталах VK Видео и Кинопоиск. Но футболисты всегда ждут своих болельщиков на стадионе.

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