Один из крупнейших детских реабилитационных центров ДФО появится в Хабаровске

Центр начнет принимать детей в 2026 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня на территории Хабаровского края детские реабилитационные центры функционируют Комсомольске, Бикине, Советской Гавани. Логично, что вопрос появления центра в краевой столице продолжает волновать жителей региона.

Как пояснил министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев, активная работа в этом направлении идет с 2021 года.

- Сегодня мы имеем прописанную документацию, определились с местом, где будет проходить строительство – площадка с озером, недалеко от ДК «Русь». Мы определились с частным партнером, с которым начнем строительство. Проект очень дорогостоящий – по проектно-сметной документации стоимость составляет более двух миллиардов рублей, - рассказал Александр Дорофеев.

Строительство планируется начать в следующем году, а свои двери центр откроет в 2026 году

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