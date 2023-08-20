Всероссийская фотоакция ждет школьников Хабаровского края

Итоги акции подведут 19 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» ребятам предлагают поделиться своими фотовпечатлениями от культурных мероприятий, которые они посетили этим летом. Принимаются эмоции, полученные в театрах, музеях, на концертах или выставках.

По условиям акции, пост с фотографиями участник публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с небольшим комментарием о событии. Пост обязательно должен быть подкреплен информацией о регионе проведения мероприятия, а также хэштегом #фотолетокдш.

- В Хабаровском крае проходит масса культурных событий на любой вкус. Только на «Пушкинскую карту» этим летом пришлось более 20 тысяч посещений. Благодаря участию наших учреждений во всероссийском проекте, молодые люди бесплатно могут ходить в музеи, театры, филармонию и другие организации, которые стараются разнообразить программу для полезного и интересного досуга школьников, - отметил Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Итоги акции будут подведены 19 сентября. Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников». А 30 лучших работ попадут в общий видеоролик на портале образовательного проекта.

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