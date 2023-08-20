Начальница отдела образования в Хабаровском крае уволена за финансовые махинации

Мужчина получал зарплату и стимулирующие выплаты на разных должностях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушения были установлены в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратурой Охотского района.

Как сообщают в ведомстве, в период с 2021 года по 2022 год супруг начальника отдела образования района был несколько раз принят на работу в место, где работала его жена. Каждый раз мужчина, согласно изданным приказам, занимал разные должности. В соответствии с должностями, сотрудник не забывал забирать положенную заработную плату, а также стимулирующие выплаты, предписанные начальством.

Однако в справку о доходах расходах и обязательствах имущественного характера за 2022 год чиновница не внесла сведения о размере дохода, полученного супругом за работу в отделе образования.

- Прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела образования уволена в связи с утратой доверия, - сообщают в прокуратуре Хабаровского края.

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