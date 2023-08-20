В Магадане мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на третьем этаже

Предварительная причина пожара - неосторожное курение Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Пожар произошел на третьем этаже трехкомнатной квартиры дома по улице Пролетарской в Магадане. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили на улице пожилую женщину – жительницу квартиры, которая успела эвакуироваться самостоятельно.

Однако в квартире оставался ее внук, в чьей комнате и произошло возгорание. Выходить через дверь было уже поздно, поэтому мужчина решился на прыжок из окна, приземлившись на козырек подъезда. Храбрец отделался травмами, но, что самое главное, остался жив. Спустившись на землю, мужчина был передан медицинским сотрудникам с последующей госпитализацией в областную больницу.

Пожар был локализован огнеборцами через 12 минут и полностью ликвидирован еще через две минуты.

- Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Огнем повреждены мебель, стены и потолок, - сообщают в ГУ МЧС по Магаданской области.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное курение в помещении.

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