Хабаровчанин выбросил знакомую с четвертого этажа

Прежде, чем выбросить женщину, хабаровчанин избил ее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвинительное заключение в отношении 43-летнего мужчины утверждено прокуратурой Краснофлотского района Хабаровска. Обвиняемому вменяется преступление по статье «Убийство».

Как сообщают в ведомстве, в марте в квартире дома по улице Зои Космодемьянской между знакомыми произошла ссора, когда обвиняемый, схватив 31-летнюю женщину, нанес ей, минимум, шесть ударов в область головы и предплечья. На этом нападавший не остановился и сбросил потерпевшую с четвертого этажа.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось. Уголовное дело будет рассмотрено в Краснофлотском районном суде Хабаровска.

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