30-градусной жарой начнется новая неделя в Хабаровске

Искать способы освежиться придется своими силами, не надеясь на небо
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Последняя полностью летняя неделя этого года начнется в Хабаровском крае без сюрпризов и климатических потрясений.
В краевой столице не ожидается дождей, одно лишь жаркое солнце. Ночью температура доберется до +19 градусов, а днем достигнет +30 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
В южных районах региона ситуация схожая, бездождливая. Температура ночью поднимется до +22 градусов, а днем максимальной отметкой также станет +30 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.
На территории центральных районов небольшой дождь прогнозируется только в Верхнебуреинском микрорайоне. Ночью термометр может добраться до +22 градусов, днем воздух прогреется до +30 градусов. Ветер южных направлений до 11 метров в секунду.
В северных районах также будет сухо и жарко. Максимальная ночная температура дойдет до +18 градусов, а днем можно ожидать до +28 градусов. Ветер южных направлений до 11 метров в секунду.
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