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НовостиОбщество20 августа 2023 7:52

30-градусной жарой начнется новая неделя в Хабаровске

Палящее солнце ждет краевую столицу 21 августа
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Искать способы освежиться придется своими силами, не надеясь на небо

Искать способы освежиться придется своими силами, не надеясь на небо

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последняя полностью летняя неделя этого года начнется в Хабаровском крае без сюрпризов и климатических потрясений.

В краевой столице не ожидается дождей, одно лишь жаркое солнце. Ночью температура доберется до +19 градусов, а днем достигнет +30 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В южных районах региона ситуация схожая, бездождливая. Температура ночью поднимется до +22 градусов, а днем максимальной отметкой также станет +30 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.

На территории центральных районов небольшой дождь прогнозируется только в Верхнебуреинском микрорайоне. Ночью термометр может добраться до +22 градусов, днем воздух прогреется до +30 градусов. Ветер южных направлений до 11 метров в секунду.

В северных районах также будет сухо и жарко. Максимальная ночная температура дойдет до +18 градусов, а днем можно ожидать до +28 градусов. Ветер южных направлений до 11 метров в секунду.

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