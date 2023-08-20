30-градусной жарой начнется новая неделя в Хабаровске

Искать способы освежиться придется своими силами, не надеясь на небо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последняя полностью летняя неделя этого года начнется в Хабаровском крае без сюрпризов и климатических потрясений.

В краевой столице не ожидается дождей, одно лишь жаркое солнце. Ночью температура доберется до +19 градусов, а днем достигнет +30 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В южных районах региона ситуация схожая, бездождливая. Температура ночью поднимется до +22 градусов, а днем максимальной отметкой также станет +30 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.

На территории центральных районов небольшой дождь прогнозируется только в Верхнебуреинском микрорайоне. Ночью термометр может добраться до +22 градусов, днем воздух прогреется до +30 градусов. Ветер южных направлений до 11 метров в секунду.

В северных районах также будет сухо и жарко. Максимальная ночная температура дойдет до +18 градусов, а днем можно ожидать до +28 градусов. Ветер южных направлений до 11 метров в секунду.

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