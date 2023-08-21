Что произошло в Хабаровском крае к утру 21 августа

Жителя Хабаровска осудят за убийство знакомой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске будут судить мужчину, по вине которого погибла его 31-летняя знакомая. Они поругались, после чего обвиняемый несколько раз ударил женщину по голове, а после выбросил из окна.

Начальницу отдела образования в Охотском районе уволили за финансовые махинации. Женщина втянула в темные дела и своего мужа. Она несколько раз трудоустраивала супруга, чтобы он мог получать зарплату и выплаты, которые утверждало начальство.

Уровень воды в реках Хабаровского края продолжает подниматься. Относительно спокойная обстановка сохраняется на Амуре у Хабаровска. Специалисты следят за развитием событий и готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

Чемпион мира по боксу провел мастер-класс на набережной в Хабаровске. После разминки спортсмен поделился секретами по постановке и нанесению ударов, рассказал о защите во время боя.

Мужчина пошел на рискованный шаг, чтобы спасти свою жизнь. В его квартире начался пожар. Чтобы выбраться, ему пришлось выпрыгнуть в окно. Он упал с третьего этажа и был госпитализирован.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.