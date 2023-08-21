Мобильный комплекс «РЖД-Медицина» посетит поселки Хабаровского края Фото: пресс-служба ДВЖД

В 2023 году передвижной медицинский комплекс Дальневосточной магистрали «РЖД-Медицина» отправится в отдаленные поселки Хабаровского края и Амурской области. Он выйдет на маршрут 22 августа и посетит 14 населенных пунктов. Остановки будут выполняться на станциях БАМа.

Поезд «РЖД-Медицина» будет оснащен консультативным модулем и рентген кабинетом на базе автомобиля «КамАЗ». Прием будут вести терапевт, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог. В передвижном медицинском комплексе пациенты смогут также пройти УЗИ, ЭКГ сердца, флюорографию и маммографию. Также доступны услуги лаборатории, где можно сдать анализы. Все медицинские услуги будут бесплатными.

Расписание работы поезда «РЖД-Медицина» в Хабаровском крае можно будет узнать на станциях прибытия. Известно, что у специалистов будет перерыв с 13 до 15 часов.

Остановки поезда «РЖД-Медицина» в Хабаровском крае:

- 22-23 августа – Высокогорная (Ванинский район);

- 25 августа – Алонка (Верхнебуреинский район);

- 26 августа – Этыркэн (Верхнебуреинский район);

- 8 сентября – Эльга (Верхнебуреинский район);

- 9-10 сентября – Тырма (Верхнебуреинский район).

После остановки на станции Этыркэн поезд «РЖД-Медицина» направится в Амурскую область, но после снова прибудет в Хабаровский край, где и завершит маршрут.

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